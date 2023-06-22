النصر السعودي يقترب من التعاقد مع غريم ريال مدريد!

توصل نادي النصر السعودي لكرة القدم إلى "اتفاق مبدئي" مع البرتغالي لويس كاسترو، مدرب نادي بوتافوغو البرازيلي، من أجل تولي مهمة تدريب فريق "العالمي.

وكان كاسترو قد قاد نادي شاختيور دونيتسك، للفوز على ريال مدريد ذهاباً وإياباً عام 2020 في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وينتهي عقد لويس كاسترو، البالغ من العمر 61 عاماً، مع فريق بوتافوغو في ديسمبر المقبل، حيث أشارت الصحيفة إلى أن مسؤولي نادي النصر أمهلوا المدرب البرتغالي حتى بداية الأسبوع المقبل، لاتخاذ قرار نهائي بشأن العرض.

ويأمل نادي النصر بحسم ملف المدرب قبل بدء الاستعدادات للموسم الجديد، حيث يثق القائمون عليه بأن كاسترو سيحسم قراره خلال الفترة المحددة، علما أن ثمة خيارات بديلة يمكن دراستها، بحسب الصحيفة.

ويمتلك لويس كاسترو تجربة تدريبية في الخليج، حيث أشرف على تدريب نادي الدحيل القطري عام 2021، كما تولى تدريب أندية مثل بورتو وريو آفي وفيتوريا غيمارايش بالبرتغال.