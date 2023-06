بالفيديو والصور 31 قتيلاً بانفجار مطعم في الصين

لقي 31 شخصًا على الأقل مصرعهم اليوم الخميس 22 يونيو 2023 في انفجار هز مطعمًا في مدينة ينتشوان شمال غرب الصين.

وقالت وكالة الأنباء الرسمية "شينخوا": إن "تسربًا للغاز البترولي المسال تسبب في انفجار خلال تشغيل مطعم للشواء".

وأفادت الوكالة، بأن سبعة أشخاص آخرين يتلقون العلاج الطبي، وأحدهم في حالة حرجة. وقد تعرض شخصان آخران لحروق خطيرة، واثنان لإصابات طفيفة، واثنان آخران للخدوش الناتجة عن زجاج متطاير.

وأظهرت لقطات على التلفزيون الرسمي CCTV أكثر من عشرين رجل إطفاء يعملون في الموقع بينما ينبعث الدخان من ثقب كبير في واجهة المطعم.

وتناثرت شظايا الزجاج وحطام آخر على الشارع المظلم، الذي يضم أيضًا عددًا من المطاعم والمرافق الترفيهية الأخرى.

وقع الانفجار في حوالي الساعة 8:40 مساءً (12:40 بتوقيت غرينتش) يوم الأربعاء في مطعم فويانغ للشواء في منطقة سكنية بوسط مدينة ينتشوان، عاصمة منطقة نينغشيا المستقلة.

وقد وقع الحادث عشية عطلة عيد القوارب التنينية التي تستمر ثلاثة أيام، إذ يخرج العديد من الأشخاص في الصين ويتواصلون مع الأصدقاء.

