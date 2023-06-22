طالع أسعار الذهب في الجزائر اليوم الخميس 22 يونيو 2023

أسعار الذهب في الجزائر بتعاملات اليوم الخميس 22-6-2023، تحظى أسعار الذهب في الجزائر باهتمام واسع، حيث يبحث الكثير من الأشخاص في الجزائر وخارجها عن أسعار الذهب مقابل الدينار الجزائري، كما جاءت في تعاملات اليوم الخميس 22 يونيو 2023.

ويسعى فريق "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" لرصد أسعار الذهب في مختلف الدول، كما هو الحال في هذه المقالة التي يرصد فيها أسعار الذهب في الجزائر بالتعاملات الصباحية اليوم الخميس.

سعر الذهب الآن في الجزائر

شهد سعر الذهب تراجعاً في الجزائر اليوم رغم ارتفاع أسعار الذهب في الأسواق العالمية ومؤشر الدولار، عقب هبوط كبير بفعل قرار الفيدرالي الأمريكي.

كانت أسعار الذهب هوت الجمعة الماضية، بنسبة 0.27% لتصل إلى 1964.05 دولار للأوقية بعد أن وصلت إلى أعلى مستوى لها خلال الجلسة عند 1970.85 دولار. ويعود هذا التراجع إلى التصريحات الصادرة عن أعضاء الفيدرالي الأمريكي في ذلك اليوم.

أسعار الذهب في الجزائر

سعر غرام الذهب في الجزائر اليوم عيار 24

بلغ سعر غرام الذهب في الجزائر اليوم عيار 24 نحو 8476 دينار جزائري.

سعر غرام الذهب في الجزائر اليوم عيار 22

بلغ سعر غرام الذهب اليوم في الجزائر عيار 22 نحو 7770 دينار جزائري.

سعر غرام الذهب في الجزائر اليوم عيار 21

وبلغ سعر غرام الذهب في الجزائر اليوم عيار 21 نحو 7417 دينار جزائري.

سعر الذهب في الجزائر اليوم عيار 18

وبلغ سعر الذهب في الجزائر اليوم عيار 18 نحو 6357 دينار جزائري.

سعر أوقية الذهب في الجزائر اليوم

سجل سعر أوقية الذهب في الجزائر اليوم نحو 263,62 ألف دينار جزائري.

سعر جنيه الذهب في الجزائر اليوم

سجل سعر جنيه الذهب اليوم في الجزائر نحو 59336 دينار جزائري.

سعر كيلو الذهب في الجزائر

سجل سعر كيلو الذهب في الجزائر يوم الخميس 22 يونيو/حزيران نحو 8.476 مليون دينار جزائري.

سعر الذهب المستعمل اليوم في الجزائر 2023

سعر الذهب المستعمل اليوم في الجزائر عيار 22 نحو 7589.66 دينار جزائري.

سعر الذهب المستعمل اليوم في الجزائر عيار 21 نحو 7234.99 دينار جزائري.

سعر الذهب في الجزائر المستعمل اليوم عيار 18 نحو 6169.48 دينار جزائري.

ويختلف سعر بيع الذهب المستعمل من محل إلى آخر مع اعتبار إضافة المصنعية لبيع الذهب جديد أو شراء مستعمل.