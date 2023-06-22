كم سعر غرام الذهب مقابل الدينار الاردني اليوم الخميس 22-6-2023؟

سعر غرام الذهب في الأردن اليوم الخميس 22 يونيو 2023ـ تشهد محركات البحث وخصوصاً محرك جوجل الشهير عمليات بحث مكثفة عن أسعار الذهب في الأردن في تعاملات اليوم الخميس، ويسعى فريق "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" لرصد أسعار الذهب في مختلف الدول بشكل يومي، وفي هذه المقالة يرصد لكم أسعار الذهب مقابل الدينار الأردني اليوم الخميس 22-6-2023.

سعر الذهب في الأردن اليوم

وشهد سعر الذهب في الأردن تراجعاً بتعاملات اليوم الخميس 22 يونيو 2023، تأثرا بهبوط سعر الذهب عالميا بفعل هزة بالأسواق قبيل حديث مرتقب لجيروم باول رئيس الفيدرالي الأمريكي.

سعر الذهب اليوم في الأردن

سجل سعر غرام الذهب في الأردن، عيار24، 44.12 دينار أردني وفقا لمنصة غولد برايس توداي التي ترصد أسعار المعدن النفيس للدول العربية، كما بلغ سعر الذهب في الأردن عيار18 نحو 33.09 دينار أردني، وسجل سعر غرام الذهب في الأردن اليوم، عيار14، نحو 25.74 دينار أردني.

أسعار الذهب اليوم في الأردن عيار 21

بلغ سعر غرام الذهب في الأردن، عيار 21، 38.61 دينار أردني، وسجل سعر أوقية الذهب اليوم في الأردن 1.372 دينار أردني، وبلغ سعر كيلو الذهب اليوم في الأردن 44.124 دينار أردني، وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم في الأردن 308.88 دينار أردني.