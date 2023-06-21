وزير الأوقاف يتفقد حجاج غزة في مقر إقامتهم بمكة المكرمة

تفقد وزير الأوقاف والشؤون الدينية، رئيس بعثات الحج الفلسطينية الشيخ حاتم البكري، مساء اليوم الأربعاء، حجاج المحافظات الجنوبية، في مقر إقامتهم في مكة المكرمة.

ورافق البكري، قنصل دولة فلسطين في جدة محمود الأسدي، ووكيل وزارة الأوقاف حسام أبو الرب، ونائب وكيل الوزارة، حيث كان في استقبالهم لفيف كبير من حجاج المحافظات الجنوبية، إضافة إلى أعضاء البعثة الطبية والإعلامية وغيرهم.

وقال البكري "نسعد بلقاء حجاج غزة هاشم الذين نحبهم، ما يبعث الأمل من جديد ألا وهي رسالة موحدة تجمع الشعب الفلسطيني".

ونقل البكري تحيات الرئيس محمو عباس لجاج المحافظات الجنوبية.