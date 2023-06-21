حماس: جريمة الاغتيال في جنين لن تمر دون رد من شعبنا والمقاومة

اعتبرت حركة حماس، أن استخدام جيش العدو الصهيوني للطائرات في اغتيال أبناء شعبنا تصعيد خطير، يؤكد سعيه لتصعيد الأوضاع وتفجيرها، بعد تزايد عجزه عن حسم المعركة من خلال المواجهة المباشرة مع المقاتلين في الميدان.

وشدد الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم، في تصريح صحفي، مساء اليوم الأربعاء، على أن جريمة الاغتيال في جنين لن تمر دون رد و عقاب من شعبنا ومقاومته، ومعادلة الرد على جرائم الاحتلال رسخها شعبنا في صراعه مع العدو الصهيوني .

وأكد قاسم، أن كل هذه الجرائم لن تكسر إرادة شعبنا الفلسطيني ، بل تزيده إصرارا على تصعيد مقاومته وثورته.

