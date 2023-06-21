مختصون: المستوطنين الذين هاجموا قرى الضفة عصابات مزودة بمعدات جيش الاحتلال

شهدت عدة مدن بالضفة الغربية تصاعداً لهجمات المستوطنين، حيث أسفرت اعتداءات المستوطنين المستمرة منذ يوم أمس عن استشهاد مواطن، وإصابة العشرات، كما تسببت في إحراق عشرات المنازل الفلسطينية.

واستشهد الشاب، عمر قطين (27 عاما)، وأُصيب آخر بجراح حرجة، اليوم الأربعاء، إثر اعتداء إرهابيّ، نفّذه المستوطنون، بحماية قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بلدة ترمسعيا. كما هاجم مئات المستوطنين قرية عوريف جنوب نابلس.

وفي قرية حوسان غرب بيت لحم، أضرم مستوطنون النيران في أراضي منطقة قديس، الواقعة وسط مستوطنة "بيتار عيليت" الجاثمة على أراضي المواطنين الذين يواجهون صعوبة في الوصول إلى الأراضي لإخماد النيران.

من جهة أخرى، تصدى أهالي بلدة عوريف جنوب نابلس مساء اليوم الأربعاء لهجمات مجموعات من المستوطنين، الذين قاموا بإحراق عدد من الممتلكات للمواطنين بالقرية.

ورداً على اعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية، قال عضو هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، كمال أبو سفاقة إن المستوطنين ارتكبوا جرائم بكل ما تحمل الكلمة من معنى، بالشراكة مع حكومة نتنياهو.

وقال أبو سفاقة في حديث له عبر "تلفزيون فلسطين" تابعته "وكالة فلسطين اليوم الاخبارية": "إن المستوطنين هاجموا اليوم بلدة سنجل المحاذية لترمسعيا، لافتاً الى أن هذه الهجمات تستهدف الشعب الفلسطيني كله، داعياً ابناء شعبنا للانتفاض بوجه الاحتلال وغلاة المستوطنين، الذين يشكلون حكومة ومؤسسة رسمية.

ولفت الى أن الأدوات التي يستخدمها المستوطنون هي بنزين طائرات وقنابل غازية، كما أنهم يحملون معدات ثقيلة ويتلقون الدعم من المؤسسة الرسمية "الاسرائيلية"، ومن وزير المالية، بتسلئيل سموتريتش .

ودعا ابو سفاقة ابناء شعبنا لاتخاذ الحيطة والحذر، واليقظة لأي جريمة قد يرتكبها غلاة المستوطنين، مؤكداً أن جميع ابناء شعبنا مطالبون الآن بالدفاع عن القرى الفلسطينية.

بدوره قال المختص في شؤون الاستيطان محمود الصيفي إن ما يحصل في الأراضي المحتلة هو منهج حكومة نتنياهو العنصرية وجرائم المستوطنين بالأمس واليوم تم تحت حماية قوات الاحتلال.

وأشار الى أن حكومة الاحتلال العنصرية تنفذ مشاريع استيطانية اخرها مشروع بناء 4560 وحدة استيطانية في مدينة القدس والضفة المحتلة.

وتابع يقول: "الإرادة الفلسطينية هي التي تفشل مخططات الاحتلال وحكومته العنصرية الفاشية والواجب على الفلسطينيين أن يتوحدوا ونبذ كل الخلافات جانباً".

وبين الصيفي بأن الاحتلال يهاجم الشعب الفلسطيني بكافة أذرعه وأجهزته ومواجهة العدو لا يكون الا بالوحدة الوطنية وانهاء الانقسام.

ودعا الأنظمة العربية أن توقف التطبيع مع الكيان الصهيوني وأن تقف إلى جانب الشعب الفلسطيني في مواجهة الاحتلال العنصري، مشيراً الى أن المسجد الأقصى المبارك يحتاج إلى وقوف الأمة العربية وأحرار العالم لحمايته وانقاذه من سياسة الاحتلال التهويدية.