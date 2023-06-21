محدث بالفيديو والصور بالتفاصيل.. 3 شهداء بعملية اغتيال بواسطة طائرة دون طيار لسيارة قرب جنين

استهدفت طائرات الاحتلال الحربية دون طيار، مساء اليوم الأربعاء، سيارة مدنية يستقلها شبان بصاروخ استطلاع في جنين.

وزعم الاعلام العبري، أن طائرات الاحتلال قصفت بالصواريخ خلية مسلحة في الجلمة قرب جنين، فيما لم يعرف وجود شهداء أو إصابات حتى اللحظة.

وحسب الدفاع المدني الفلسطيني، فقد تم العثور على 3 شهداء داخل المركبة المستهدفة التي قصفها الاحتلال في الجلمة قرب جنين.

وقال جهاز الشاباك والناطق باسم جيش الاحتلال في بيان مشترك بيان مشترك: "استهدف الجيش الإسرائيلي خلية نفذت عدة عمليات إطلاق نار على مستوطنات في الضفة الغربية".

بدورها ذكرت القناة /12/ العبرية، أن هذه أول عملية اغتيال تنفذ في الضفة الغربية جوًا منذ عام 2005.

فيما قالت القناة / 14/ العبرية إن "طائرة من طراز هيرمز 450 هي من نفذت عملية الإغتيال في جنين".

وعلق وزير الجيش الإسرائيليّ، يوآف غالانت، على عملية الاغتيال الجوية، بالقول: "سنتخذ نهجًا هجوميًا واستباقيًا ضد الإرهاب (المقاومة)، وسنستخدم جميع الوسائل المتاحة لنا" وسنفرض على من يستهدفنا ثمنا باهظا.

واعترف غالانت أن المجموعة التي تم استهدافها "كانت تطلق النار باتجاه الأراضي الإسرائيلية، وسبق لها أن نفذت عدة عمليات إطلاق نار".