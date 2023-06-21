أهلي بلدة عوريف يتصدون لهجمات المستوطنين ويطالبون القرى المجاورة بمساندتهم

تصدى اهالي بلدة عوريف جنوب نابلس لهاجمت مجموعات من المستوطنين، الذين قاموا بإحراق عدد من الممتلكات للمواطنين بالقرية.

وأكدت مصادر محلية، مساء اليوم الأربعاء أن مستوطنين هاجموا منازل المواطنين في قرية عوريف جنوب نابلس وأن الأهالي يتصدون لهم.

وأضافت المصادر أن المستوطنين قاموا بإشعال النيران في منازل ومدرسة بعوريف.

وطالب أهالي عوريف القرى المجاورة لمساندتهم لصد اعتداءات المستوطنين المستمرة منذ يوم أمس.

وأشارت إلى أن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص وقنابل الصوت والغاز بكثافة تجاه الشبان أثناء تصديهم لهجوم مستوطنين على أطراف عوريف.

بدورها أعلنت منظمة "إنقاذ بلا حدود" الإسرائيلية، إصابة 4 مستوطنين رشقا بالحجارة قرب عوريف عند مستوطنة يتسهار.