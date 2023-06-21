لأول مرة.. السعودية تعلن تفعيل حافلات ذاتية القيادة بموسم الحج

أعلنت السعودية، اليوم الأربعاء، عن تفعيل حافلات ترددية ذاتية القيادة خلال موسم الحج للعام الجاري.

وحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، فإن القرار يندرج في إطار الحرص على توفير تقنيات حديثة ومبتكرة، تمكن نقل "الصديق للإنسان والبيئة" ضمن مبادرات الهيئة العامة للنقل من أجل تنويع الخيارات وتسهيل نقل الوافدين على بيت الله الحرام، حيث تستخدم الحافلات ذاتية القيادة تقنيات الذكاء الاصطناعي والكاميرات والحساسات المحيطة بها للتحرك ضمن مسار محدد، دون تدخل بشري.

وقالت واس، إن هذه المركبات تقوم بجمع المعلومات خلال الحركة وتحليلها، لاتخاد القرارات اللازمة بهدف تحسين تجربة الركاب وضمان السلامة الحيوية، حيث تتسع الحافلة الواحدة لـ11 مقعدا وتسير 6 ساعات في الشحنة الواحدة، كما تصل سرعتها إلى 30 كم في الساعة.

وأضاف أن الخدمة تهدف إلى تسهيل تنقل الحجاج وقياس مدى جدوى استخدام هذه التقنيات في الحج، فضلا عن وضع الاشتراطات اللازمة لها في الأعوام القادمة لتشغيلها بالشكل التجاري، مشيرة إلى أنه جرى تخصيص المسار رقم 6 لإجراء التجربة، حيث يبلغ طوله 4 كلم، بينما يصل عرض الطريق إلى 11 مترا.