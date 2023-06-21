الأرصاد توضّح تطورات حالة الطقس خلال الساعات المقبلة..!

نشرت الأرصاد الجوية الفلسطينية، مساء اليوم الأربعاء 21 يونيو 2023، توقعاتها لأحوال طقس فلسطين خلال الساعات المقبلة، والتي أظهرت

توقعت الأرصاد الجوية، أن الأجواء، مساء اليوم الأربعاء، شديدة الحرارة وارتفاع على درجات الحرارة خلال تلك الفترة.

وقالت الأرصاد عبر موقعها الإلكتروني، إن طقس فلسطين لهذه الليلة سيكون صافٍ ولطيفاً في معظم المناطق، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة خفيف ارتفاع الموج.

وأضافت ان طقس فلسطين ليوم غد الخميس سيكون حاراً نسبياً إلى حار ويطرأ ارتفاع طفيف اخر على درجات الحرارة بحيث تصبح أعلى من معدلها العام بحدود درجتين مئويتين، الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.