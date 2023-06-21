نتنياهو يلتقي الطائفة الدرزية لامتصاص غضبهم

ذكرت وسائل إعلام عبرية مساء يوم الأربعاء أن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو التقى بزعيم الطائفة الدرزية في الجولان في محاولة لتهدئة الاحتجاجات شمال البلاد.

ووفقاً لبيان صادر عن مكتب نتنياهو، التقىى رئيس الوزراء بالزعيم الروحي للطائفة الدرزية في "إسرائيل" الشيخ موفق طريف برفقة رئيس الشاباك، في ظل احتجاجاتهم ضد هوائيات الطاقة المزمع إنشائها في الجولان.

وقال نتنياهو عقب اجتماعه: "أنظر بقلق إلى ما يحدث حاليا من توترات على خلفية قضية التوربينات في الجولان"

وكانت موجه احتجاجات عارمه نظمتها الطائفة الدرزية شمال "إسرائيل"، ضد هوائيات الطاقة وضد قانون كامينيتس الذي يهدد بهدم مئات البيوت في البلدات الدرزية العربية.