عضو بمجلس الشعب السوري: تحرير فلسطين لم يعد حلمًـا وإنما واقعاً نعيشـه

قال عضو مجلس الشعب السوري رأفت بكار، إن الاحتلال "الإسرائيلي" يمارس عنجهيته من خلال بناء المستوطنات وممارسة الارهاب بحق أبناء الجولان من الاعتقالات والقتل.

وأضاف بكار في تصريحات تلفزيونية، إنه "خلال ست وخمسين عاماً ما زال أبناء الجولان متمسكين بأرضهم وثابتين فيها ويقومون بالتصدي للاحتلال الصهيوني وجرائمه"، مؤكدًا أن الجولان هي أرض سورية والعدو الصهيوني يحتلها في محاولاته لتزوير التاريخ.

وأشار إلى أنه "رغم كل محاولات العدو الصهيوني لإرهاب شعبنا في الجولان إلا أنهم يقاومون المحتل ويتجذرون في الأرض ولن يتراجعوا حتى تحرير الأرض".

وأوضح عضو مجلس الشعب، أن الاحتلال يمارس عربدته منذ سنوات طويلة بحق الجولان وأرض فلسطين، لافتًا أن المقاومة مستمرة حتى التحرير الكامل.

وتابع بكار: "نحن لا نفرق بين بلدات وقرى سوريا وفلسطين وكلها أراضي لنا وسنورثها لأبنائنا بعد تحريرها".

وشدد على أن المقاومة هي السبيل الوحيد للتصدي لجرائم الاحتلال وسوريا على مر التاريخ، هي رئة المقاومة حتى ينتصروا على العدو الصهيوني.

ولفت بكار، أن "العدو الصهيوني حاول القضاء على الوجود السوري لاحتضانه المقاومة، حتى يستطيع إعادة بناء المستوطنات وترتيب كيانه، مبينًا أن سوريا تعتبر قضية فلسطين هي القضية المركزية لها وهذا ما يتم تدريسه للسوريين في مدارسهم".

كما أكد أن "تحرير فلسطين لم يعد حلما وإنما واقعاً نعيشه وهذا ما يظهر من خلال العمليات البطولية التي يسطرها أبناء الشعب الفلسطيني".