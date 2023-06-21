3 إصابات إحداها خطيرة جراء اعتداء الاحتلال ومستوطنيه على مدينتي رام الله والخليل

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، مساء اليوم الأربعاء21/6/2023م، إصابة ثلاثة مواطنين برصاص الاحتلال "الإسرائيلي" ومستوطنيه في مدينتي رام الله والخليل بالضفة الفلسطينية المحتلة.

وأكدت الصحة في تصريح صحفي، وصول إصابتين برصاص الاحتلال في بيت أمر، بينها إصابة بالرصاص الحي في العين ووصفت بالخطيرة، والثانية بالأطراف السفلية.

وفي رام الله، أكدت الوزارة، إصابة شاب بجروح في الرأس بعدوان الاحتلال على كفر مالك شرق رام الله، وجرى إدخاله للتصوير الطبقي بالمستشفى الاستشاري لمعرفة طبيعة الإصابة.

واستشهد، ظهر اليوم، مواطن فيما أصيب العشرات جراء اعتداء قطعان المستوطنين تحت حماية جنود الاحتلال على قرية ترمسعيا شمال شرق رام الله بالضفة المحتل

ووفقاً لوزارة الصحة، فإن الشهيد وصل إلى مجمع فلسطين الطبي من ترمسعيا بعد إصابته برصاصة في الصدر.

وأفادت مصادر محلية، أن الشهيد هو الشاب عمر قطين (27 عاماً) هو الذي ارتقى برصاص الاحتلال خلال التصدي للمستوطنين في ترمسعيا شمال شرق رام الله.

وهاجم مستوطنون بلدة ترمسعيا شمال شرق رام الله، وأحرقوا عددا من المنازل والمركبات، بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وحسب شهود عيان، أطلق عدد من المستوطنين الرصاص الحي صوب المواطنين في البلدة، بالتزامن مع اقتحام قوات كبيرة من جيش الاحتلال.

وقالت جميعة الهلال الأحمر، إن عددا من المستوطنين منعوا مركبات الاسعاف من الوصول للبلدة، لاسعاف المصابين.