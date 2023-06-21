بالصور الرابطة الإسلامية تُنظم رحلة ترفيهية لطلابها في مدينة غزة

نظمت الرابطة الإسلامية الإطار الطلابي لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين رحلة ترفيهية لطلاب المرحلة الثانوية في إقليم غزة

وكانت الرحلة بحضور الموجه العام للرابطة الإسلامية أ. سامي البسيوني، ومسؤول حركة الجهاد الإسلامي بإقليم غزة أ. يوسف دلول، ومسؤول ملف المدارس في الرابطة الإسلامية جلال بصل، ومسؤول الرابطة الإسلامية بإقليم غزة سعيد العرقان، وكوادر وأعضاء الرابطة الإسلامية في غزة

من جهته وجه أ.سامي البسيوني : تحية إجلال وإكبار لكل من يُعبّد الطريق إلى القدس ويقود فلسطين نحو النصر والحرية بالإيمان والوعي والثورة.

واستذكر أ.البسيوني شهداء الرابطة الإسلامية الميامين في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة، داعياً الطلاب للحفاظ على إرث القادة الشهداء والسير على دربهم ونهجهم، وعدم الحياد عن طريقهم الذي رسموه نحو القدس.

وفي كلمته أكد أ.يوسف دلول على أن الشباب هم أمل الأمة وقادة المستقبل وعليهم أن يستعدوا لحمل هذه الأمانة.

وأشاد دلول بدور الشباب القيادي مستحضرًا شباب الضفة الغربية المحتلة أمثال القائد جميل العموري وإخوانه، مؤكداً أن الشباب هم بمثابة الجهاز المناعي للأمة للحفاظ عليها من كيد الأعداء

ومن جانبه ، شكر الأستاذ جلال بصل الطلاب المتفوقين والمتميزين الذين رفعوا اسم الرابطة الإسلامية و حركة الجهاد الإسلامي في مدارسهم من خلال الأنشطة المميزة والفعالة خلال فترة الدراسة ، واصفهم بالجنود المجهولين الذين يقدمون كل الإمكانات المتوفرة من أجل الحفاظ على إرث القادة الشهداء .

وفي ختام الرحلة كرمت الرابطة الإسلامية الطلاب المتفوقين في العام الدراسي، والطلاب الحافظين للقرآن الكريم، والفائزين في مسابقات متنوعة.