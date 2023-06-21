مصر تطالب بالوقف الفوري لاعتداءات المستوطنين بالضفة الغربية

طالبت جمهورية مصر العربية، مساء اليوم الأربعاء21/6/2023م، بالوقف الفوري لاعتداءات المستوطنين، في عدد من القرى الفلسطينية بالضفة الغربية المحتلة، وما أسفرت عنه من وقوع ضحايا وإصابات بين المدنيين الفلسطينيين، وتدمير وتخريب عدد كبير من الممتلكات دون تدخل من جانب سلطات الاحتلال.

وأكدت وزارة الخارجية المصرية في بيان صحفي، رفضها الكامل لأعمال الترويع والترهيب والعقاب الجماعي التي تستهدف المواطنين الفلسطينيين، مبينة أنها سبق وأن حذرت من مخاطر وتداعيات التصعيد المستمر من جانب "إسرائيل"، وآخره اقتحام قرية "ترمسعيا" ومدينة جنين منذ يومين وما أسفر عنه من ضحايا وإصابات فى حلقات عنف متتالية.

وشددت الخارجية المصرية على ضرورة كسر حلقة العنف القائمة بشكل فورى حقناً للدماء، ومنعاً للمزيد من التدهور في الأوضاع الأمنية وخروجها عن السيطرة وكي تتمكن مساعي وجهود التهدئة من جانب الأطراف الإقليمية والدولية من تحقيق أهدافها.