الرابطة الاسلامية : العدو فشل في تجهيل الجيل الشاب الذي يقود معركة التحرير

أكد الموجه العام للرابطة الإسلامية الإطار الطلابي لحركة الجهاد الإسلامي سامي البسيوني، اليوم الأربعاء 21/6/2023، أن العدو الصهيوني فشل في تجهيل الجيل الشاب الذي يقود معركة التحرير بالعقل والبندقية.

جاء ذلك خلال حفل تكريم نظمته الرابطة الإسلامية الإطار الطلابي لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين صباح اليوم الأربعاء ضمن المرحلة الثانية للبرنامج الترفيهي الصيفي بعنوان: (ثأر الأحرار) بمنتجع السعادة لاند ،استهدف كادر لجان المدارس لمحافظتي رفح وخان يونس.

حضر الاحتفال: الموجه العام للرابطة الإسلامية سامي البسيوني، مسؤولة الطالبات في الرابطة مروة مزهر ، مسؤول إقليم خان محمود العقاد، مسؤولة ملف المدارس بالقطاع دينا عاشور، إلى جانبهم عدد من كوادر وقيادات الرابطة والطالبات المستهدفات.

وهنأ البسيوني المتفوقات على جدهن وتحصيلهن أعلى الدرجات وصولاً إلى منصة التكريم ،شاكرا الأهالي وكل من ساندهن ووفر لهن الظروف المُثلى لهذا التميز

وأبرق البسيوني بتحية إجلال لكل من يُعبّد الطريق نحو القدس ؛مستبشراً بالجيل الشاب " أنتم أمل الأمة وعنوان عزتها وكرامتها ، فلسطين لا تتسع لأكثر من شعب وهو الشعب الفلسطيني ونصرها القادم سيكون على يدكم يامن تقودون معركة الوعي والثورة ضد رموز الاستكبار بثباتكم على مبادئ الإسلام والجهاد.

وتابع: "العدو يعمل جاهدا على تفريغ العقل الفلسطيني وزعزعة المثقفين لكنه فشل في تجهيل هذا الجيل الذي يقود اليوم معركة التحرير بقلمه وبندقيته أمثال أبطال بأس وثأر الأحرار ومن سبقوهم من المفكرين المقاومين .

وبينت مزهر أن الإطار الطلابي للحركة يستهدف الكشف عن مواهب الطلبة وتنمية مهاراتهم، ورفع كفاءتهم بأنشطة منهجية ولامنهجية تطلقها الرابطة على مدار العام .

وتخلل حفل التكريم العديد من الفقرات الوطنية والترفيهية، مُتوَّجاً بتكريم الطالبات المتفوقات في العام الدراسي الحالي وسط شكر وامتنان الحاضرين.

الموجه العام للرابطة الاسلامية : العدو فشل في تجهيل الجيل الشاب الذي يقود معركة التحرير بالعقل والبندقية

أكد الموجه العام للرابطة الإسلامية الإطار الطلابي لحركة الجهاد الإسلامي سامي البسيوني، اليوم الأربعاء 21/6/2023، أن العدو الصهيوني فشل في تجهيل الجيل الشاب الذي يقود معركة التحرير بالعقل والبندقية.

جاء ذلك خلال حفل تكريم نظمته الرابطة الإسلامية الإطار الطلابي لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين صباح اليوم الأربعاء ضمن المرحلة الثانية للبرنامج الترفيهي الصيفي بعنوان: (ثأر الأحرار) بمنتجع السعادة لاند ،استهدف كادر لجان المدارس لمحافظتي رفح وخان يونس.

حضر الاحتفال: الموجه العام للرابطة الإسلامية سامي البسيوني، مسؤولة الطالبات في الرابطة مروة مزهر ، مسؤول إقليم خان محمود العقاد، مسؤولة ملف المدارس بالقطاع دينا عاشور، إلى جانبهم عدد من كوادر وقيادات الرابطة والطالبات المستهدفات.

وهنأ البسيوني المتفوقات على جدهن وتحصيلهن أعلى الدرجات وصولاً إلى منصة التكريم ،شاكرا الأهالي وكل من ساندهن ووفر لهن الظروف المُثلى لهذا التميز

وأبرق البسيوني بتحية إجلال لكل من يُعبّد الطريق نحو القدس ؛مستبشراً بالجيل الشاب " أنتم أمل الأمة وعنوان عزتها وكرامتها ، فلسطين لا تتسع لأكثر من شعب وهو الشعب الفلسطيني ونصرها القادم سيكون على يدكم يامن تقودون معركة الوعي والثورة ضد رموز الاستكبار بثباتكم على مبادئ الإسلام والجهاد.

وتابع: "العدو يعمل جاهدا على تفريغ العقل الفلسطيني وزعزعة المثقفين لكنه فشل في تجهيل هذا الجيل الذي يقود اليوم معركة التحرير بقلمه وبندقيته أمثال أبطال بأس وثأر الأحرار ومن سبقوهم من المفكرين المقاومين .

وبينت مزهر أن الإطار الطلابي للحركة يستهدف الكشف عن مواهب الطلبة وتنمية مهاراتهم، ورفع كفاءتهم بأنشطة منهجية ولامنهجية تطلقها الرابطة على مدار العام .

وتخلل حفل التكريم العديد من الفقرات الوطنية والترفيهية، مُتوَّجاً بتكريم الطالبات المتفوقات في العام الدراسي الحالي وسط شكر وامتنان الحاضرين.