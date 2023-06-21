الأسير عدي عياش يعاني من ظروف صحية صعبة

نشرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الأربعاء 21/6/2023، تفاصيل الوضع الصحي للأسير المعزول عدي رضوان عياش من سلفيت.

وقال محامي الهيئة فواز شلودي، أن الاسير يعاني من ضيق كبير بالتنفس ووجع في الرأس ودوخان، بالإضافة إلى انتشار واسع للدهنيات في جميع أنحاء جسده على شكل تكتلات دون معرفة سبب ذلك، و هو بانتظار موعد ليتم عرضه على طبيب أعصاب مختص.

علما أن محكمة الأسير القادمة بتاريخ 11/07/2023، وهو يتواجد حاليا بعزل أيلون، ومن المفترض أن ينهي عزله بتاريخ 18/06/2023، ولا أخبار واضحة حول احتمالية تجديده من عدمه.