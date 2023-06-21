الناطق باسم الجهاد: ما يجري في "ترمسعيا" جريمة سيدفع الاحتلال ومستوطنوه ثمنها غالياً

أكد الناطق باسم حركة الجهاد الإسلامي طارق سلمي، اليوم الأربعاء21/6/2023م، أن ما جري في قرية "ترمسعيا" جريمة سيدفع الاحتلال وقطعان مستوطنيه ثمنها غالياً ولن تمر دون رد من قبل المقاومة.

وقال سلمي في حديث لـ"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية":" إن سياسية الإرهاب التي يمارسها الاحتلال وقطعان مستوطنيه ضد أبناء شعبنا الفلسطيني ظن منه قتل روح المقاومة لن تنجح، وسيدفع ثمن جرائمه التي يرتكبها ضد أبناء شعبنا الفلسطيني".

وأشار إلى أن الاحتلال من خلال حماية قطعان مستوطنيه يريد فرض سيطرته على أراضينا في الضفة الفلسطينية المحتلة، مؤكداً أن سياسية التدمير والاعتداء والإرهاب التي يمارسها قطعان المستوطنين ضد شعبنا لن تغير شي في معادلة المواجهة والمقاومة.

كما أكد أن الاعتداء سيقابله اعتداء والرد سيقابل برد من المقاومة الفلسطينية التي أخذت على عاتقها التصدي لهذه الجرائم، مشددا على أن الاحتلال وقطعان مستوطنيه لن ينجحوا في هذه فرض سياساتهم العنصرية ضد شعبنا والمقاومة ستواصل مقاومته حتى دحره عن كامل أراضينا.

واستشهد ظهر اليوم الأربعاء 21/5/2023، 12 مواطن فيما أصيب العشرات برصاص المستوطنين وقوات الاحتلال "الإسرائيلي" في ترمسعيا، شمال شرق رام الله بالضفة المحتلة.

ووفقاً لوزارة الصحة، فإن الشهيد وصل إلى مجمع فلسطين الطبي من ترمسعيا بعد إصابته برصاصة في الصدر.

وأفادت مصادر محلية، أن الشهيد هو الشاب عمر قطين (27 عاماً) هو الذي ارتقى برصاص الاحتلال خلال التصدي للمستوطنين في ترمسعيا شمال شرق رام الله.

وهاجم مستوطنون بلدة ترمسعيا شمال شرق رام الله، وأحرقوا عددا من المنازل والمركبات، بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وحسب شهود عيان، أطلق عدد من المستوطنين الرصاص الحي صوب المواطنين في البلدة، بالتزامن مع اقتحام قوات كبيرة من جيش الاحتلال.

وقالت جميعة الهلال الأحمر، إن عددا من المستوطنين منعوا مركبات الاسعاف من الوصول للبلدة، لاسعاف المصابين.