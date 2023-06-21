"العمل الحكومي" تقرر صرف مبالغ مالية ورواتب لهذه الفئات قبل عيد الأضحى المبارك

أصدرت لجنة متابعة العمل الحكومي في قطاع غزة، اليوم الأربعاء21/6/2023م، عدة قرارات خلال جلستها الأسبوعية.

وبينت اللجنة في تصريح صحفي وصل "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، أنها قررت صرف مبلغ مالي من مستحقات الموظفين الذين ظهرت أسماءهم ضمن مكرمة الحج الخاصة بأهالي الشهداء والجرحى والأسرى.

كما قررت صرف مبلغ مالي لصالح المخيمات الصيفية لعام 2023م، بالإضافة إلى تكليف وزارة المالية بصرف مخصصات الشهداء والجرحى والأسرى والمياومة والتشغيل المؤقت قبل عيد الأضحى المبارك.

وبشأن موعد عطلة عيد الأضحى المبارك، قررت اللجنة اعتماد عطلة عيد الأضحى المبارك للعام 2023م، بحيث تبدأ من صباح يوم الثلاثاء 2023/06/27م وتنتهي مساء يوم السبت الموافق 2023/07/01م.

وفيما يلي نص قرارات لجنة المتابعة الحكومية بغزة:

⭕️ تصريح صحفي:

عقدت لجنة متابعة العمل الحكومي اجتماعها الأسبوعي رقم (229) اليوم الأربعاء، بمقر رئاسة العمل الحكومي، وبدأ الاجتماع بالترحم على شهداء شعبنا الذين ارتقوا خلال الأيام الماضية في جنين ونابلس ورام الله، وإدانة جريمة الاحتلال وقطعان المستوطنين في ترمسعيا بإحراق ممتلكات المواطنين، كما حيت اللجنة مقاومتنا الباسلة التي تصدت لتغول الاحتلال ضد شعبنا وتوغلات جيشه بالمدن الفلسطينية بالضفة.

وهنأت اللجنة شعبنا الفلسطيني وأمتينا العربية والإسلامية بقرب حلول عيد الأضحى المبارك، داعية المولى أن يعيده بالخير واليمن والبركات، وأن ينعم علينا بتحرير أسرانا ومسرانا وكامل أرضنا المحتلة من دنس المحتل.

وناقشت اللجنة عددًا من المذكرات والتقارير المقدمة من الوزارات والمؤسسات الحكومية، وأقرت محاضر اجتماعات لجنتي: الشؤون الإدارية، واللجنة التوجيهية للمياه والصرف الصحي، فيما أحالت عدداً من المقترحات المقدمة للوزارات المعنية للدراسة والإفادة بالرأي.

وقررت اللجنة ما يلي:

🔻صرف مبلغ مالي لصالح هيئة المعابر والحدود بغرض إنشاء صالة جديدة للمسافرين في منفذ بيت حانون.

🔻الموافقة على استفادة الموظفين المتقاعدين من الخدمات المشمولة بالاتفاقيات الموقعة بين وزارة المالية ومستشفى حمد.

🔻صرف مبلغ مالي من مستحقات الموظفين الذين ظهرت أسماءهم ضمن مكرمة الحج الخاصة بأهالي الشهداء والجرحى والأسرى.

🔻صرف مبلغ مالي لصالح المخيمات الصيفية لعام 2023م.

🔻تكليف وزارة المالية بصرف مخصصات الشهداء والجرحى والأسرى والمياومة والتشغيل المؤقت قبل عيد الأضحى المبارك.

🔻اعتماد آلية تنسيب طلبات تمديد الإجازة الخارجية للموظفين.

🔻إقرار إنشاء عدد 2 خزان مياه في منطقتي شرق وغرب غزة، لتحسين جودة مياه الشرب للمواطنين.

🔻تكليف سلطة الأراضي بتخصيص قطعة أرض مساحتها 30 دونم لتوسعة حوض تجميع مياه الأمطار في منطقة القرارة.

🔻إعادة تشكيل لجنة إيجارات واستئجار العقارات والمقرات الحكومية، بحيث تضم في عضويتها عدد من المؤسسات الحكومية ذات العلاقة.

🔻تمديد فترة استقبال طلبات المواطنين في مشروع تسوية أراضي الأقساط، والاستفادة من التخفيضات والمزايا الممنوحة لمدة سنة إضافية.

🔻تشكيل لجنة قانونية برئاسة ديوان الفتوى والتشريع للنظر في الآراء والمسائل القانونية المختلف عليها.

🔻اعتماد عطلة عيد الأضحى المبارك للعام 2023م، بحيث تبدأ من صباح يوم الثلاثاء 2023/06/27م وتنتهي مساء يوم السبت الموافق 2023/07/01م.

المكتب الإعلامي الحكومي

21 يونيو 2023م