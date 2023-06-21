حماس: اعتداء المستوطنين على قرية "ترمسعيا" تصعيد خطير سيُقابَل بمزيد من الصمود والثبات

أكدت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، اليوم الأربعاء21/6/2023م، أن اعتداء قطعان المستوطنين الإرهابيين المدجّجين بالسلاح على قرية ترمسعيا يشكل تصعيداً خطيراً وجريمة بشعة تجري بتحريض ودعم من حكومة الاحتلال الفاشية.

وقالت الحركة في تصريح صحفي وصل "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية":" إنّ اعتداء قطعان المستوطنين الإرهابيين المدجّجين بالسلاح على قرانا وبلداتنا الفلسطينية، وترويع المواطنين الآمنين العُزّل فيها، والتي كان آخرها عصر اليوم في بلدة ترمسعيّا شمال رام الله، بإحراقهم نحو 30 منزلاً وعشرات السيارات وحقولٍ زراعية؛ يشكّل تصعيداً خطيراً وجريمة بشعة تجري بتحريض ودعم من حكومة الاحتلال الفاشية التي تتحمل كامل المسؤولية عن تداعياتها".

وشددت على أن استمرار سياسة الإرهاب والعدوان التي تنتهجها حكومة الاحتلال الفاشية، بهدف تهجير شعبنا الفلسطيني وتهويد أرضنا؛ لن يُقابَل إلا بمزيد من الصمود والثبات، وتصعيد المقاومة والتصدّي للاحتلال ومستوطنيه في كل أنحاء الضفة المحتلة.

وأكدت الحركة أن شعبنا البطل لن ترهبه كل ممارسات العدو الإجرامية، والتي تعبّر عن فقدانه لصوابه أمام ضربات مقاومينا الأبطال، وآخرها العملية البطولية التي قام بها أبطال كتائب القسّام، جنوب نابلس عصر أمس.

وأصيب عشرات المواطنين، ظهر اليوم الأربعاء21/6/2023م، بحالات اختناق إثر هجوم عشرات المستوطنين على أهالي قرية "ترمسعيا" شمال رام الله، بالضفة المحتلة، فيما يواصل المستوطنون عربتهم وارتكاب المجازر بحق المواطنين، حيث أحرقوا العشرات من ممتلكات ومنازل المواطنين.

وبحسب مصادر محلية، فإن أكثر من 400 مستوطن مسلح هاجموا قرية "ترمسعيا"، وأحرقوا ممتلكات المواطنين، وسط اندلاع مواجهات بين أهالي القرية وقوات الاحتلال والمستوطنين .

بدوره، أكد رئيس بلدية ترمسعيا، أن ٥٠-٦٠ سيارة تم إحراقها و٢٠-٣٠ منزلاً، بفعل هجوم المستوطنين على أهالي القرية.

بالتزامن مع ذلك، ذكر مصدر طبي، أن طواقم الطبية تعاملت مع أكثر من ١٠٠ حالة اختناق في بلدة ترمسعيا نتيحة اطلاق قنابل الغاز واحراق ممتلكات المواطنين من قبل المستوطنين.