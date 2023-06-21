بالفيديو والصور استشهاد شاب من ترمسعيا بعد إصابته برصاص الاحتلال خلال تصديه لاعتداءات المستوطنين

استشهد ظهر اليوم الأربعاء 21/5/2023، 12 مواطن فيما أصيب العشرات برصاص المستوطنين وقوات الاحتلال "الإسرائيلي" في ترمسعيا، شمال شرق رام الله بالضفة المحتلة.

ووفقاً لوزارة الصحة، فإن الشهيد وصل إلى مجمع فلسطين الطبي من ترمسعيا بعد إصابته برصاصة في الصدر.

وأفادت مصادر محلية، أن الشهيد هو الشاب عمر قطين (27 عاماً) هو الذي ارتقى برصاص الاحتلال خلال التصدي للمستوطنين في ترمسعيا شمال شرق رام الله.

وهاجم مستوطنون بلدة ترمسعيا شمال شرق رام الله، وأحرقوا عددا من المنازل والمركبات، بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وحسب شهود عيان، أطلق عدد من المستوطنين الرصاص الحي صوب المواطنين في البلدة، بالتزامن مع اقتحام قوات كبيرة من جيش الاحتلال.

وقالت جميعة الهلال الأحمر، إن عددا من المستوطنين منعوا مركبات الاسعاف من الوصول للبلدة، لاسعاف المصابين.

وتيعد المجزرة للأذهان وحشية المستوطنين، في السادس والعشرين من شباط الماضي، حينما نفذوا 300 اعتداء في بلدات حوارة وبورين وعصيرة القبلية جنوب نابلس، والأمر تكرر يوم أمس بإحراق عشرات الدونمات والمركبات في عديد من القرى، وهي: اللبن الشرقية، واللبن الغربي، وعوريف، وكفر الديك.

يشار إلى أن هناك تخوفات من هجوم مرتقب للمستوطنين في البلدات المجاورة، حيث هناك تجمع لعدد منهم عند مدخل بلدة سنجل.