الاحتلال يهدم غرفتين في بلدة الطور بالقدس

هدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء 21/6/2023، غرفتين على السطح العلوي لإحدى البنايات في بلدة الطور بالقدس المحتلة.

وأفادت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال داهمت بأعداد كبيرة البلدة، وهدمت غرفتين في بناية سكنية تعود لعائلة سبيتان، بحجة البناء دون ترخيص.

وأشارت إلى أن قوات الاحتلال انتشرت في المنطقة بكثافة، وأغلقت محيط عملية الهدم، وأبعدت المواطنين عنها.

كما هدمت آليات الاحتلال سوراً في مخيم شعفاط شمال شرق القدس، عقب اقتحام حي رأس خميس في المخيم بأعداد كبيرة، معززة بالآليات والجرافات، وهو يعود لعائلة المواطن شاهر علقم.