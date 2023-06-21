الوزير البكري يعلن وصول كافة حجاج دولة فلسطين إلى السعودية

أعلن وزير الأوقاف والشؤون الدينية حاتم البكري رئيس بعثة الحج، اليوم الأربعاء 21/6/2023م ، وصول حجاج دولة فلسطين كافة إلى الأراضي السعودية

وقال الوزير البكري خلال مؤتمر صحفي في الأراضي السعودية :" إن بعثة الحج الفلسطينية بطواقمها الوعظية والإرشادية والإدارية والصحية والإعلامية كافة عملت خلال الأيام الماضية على القيام بدورها المطلوب تجاه حجاج فلسطين".

وأضاف:" أن حجاج فلسطين يتواجدون الآن في تسعة فنادق موزعة على النحو التالي: المحافظات الشمالية (الضفة الغربية) عبارة عن 4500 حاج وبعثات مساندة في خمسة فنادق، بينما المحافظات الجنوبية (قطاع غزة)، فالحجاج موزعون على أربعة فنادق جميعها في منطقة جغرافية واحدة".

وبين البكري أن "جميع الفنادق يتوفر فيها وحولها عيادات صحية وفرتها البعثة الطبية".