الأونروا تدين قتل الاحتلال لطفلين في جنين

استنكرت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)اليوم الأربعاء 21/6/2023، استشهاد طفلين من لاجئي فلسطين بعد إطلاق الذخيرة الحية من قبل قوات الاحتلال في مخيم جنين بالضفة المحتلة.

ووفقاً للأونروا، فإن صبي يبلغ من العمر 15 عامًا من الصف التاسع في مدرسة ذكور جنين الإعدادية التابعة للأونروا، وفتاة بعمر 14 عامًا من الصف الثامن مدرسة بنات جنين الأولى التابعة للأونروا.

و دعت "الأونروا" كافة الأطراف إلى الامتناع عن استخدام أساليب "العنف" التي تُعرض حياة الناس للخطر، وفي بعض الأحيان تؤدي إلى الوفاة.

واشارت في بيان لها الى ان الأحداث التي شهدتها جنين قبل يومين (19 حزيران الجاري) عن أضرارٍ كبيرة طالت ما لا يقل عن 75 منزلا للاجئين، مشيرة الى انها (الأونروا) تواصل تقييم الضرر الحاصل وتعطل خدماتها ومنشآتها.