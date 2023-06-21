الاحتلال يستهدف كوادر الجهاد في الضفة

اعتقلت قوات الاحتلال فجر اليوم المحرر عمر موسى بني عودة (37 عامًا) أحد كوادر حركة الجهاد الإسلامي في بلدة طمون قضاء محافظة طوباس.

وأفادت مصادر صحفية أن قوات الاحتلال معززة بآليات عسكرية اقتحمت فجر اليوم بلدة طمون قضاء طوباس وداهمت منزل المحرر بني عودة قبل أن تقوم باعتقاله واقتياده إلى جهة مجهولة، وقامت بمداهمة وتفتيش منزل الأسير عماد عرسان بني عودة.

والمحرر بني عودة هو أسير سابق أمضى عدة سنوات في سجون الاحتلال، كما تعرض للاعتقال لدى أجهزة السلطة والتي كان آخرها في مارس الماضي بعد أن تنكرت قوة من أجهزة السلطة بزي قوات خاصة وقامت باعتقاله من مكان عمله.

في ذات السياق، جددت محكمة الاحتلال الاعتقال الإداري للقيادي الشيخ يوسف غوانمة من مخيم الجلزون برام الله، للمرة الثالثة على التوالي لـ6 أشهر، حيث أمضى 8 أعوام في سجون الاحتلال والتي كان آخرها بتاريخ 20 يونيو العام الماضي، كما داهمت منزله واعتقلت نجله عبيدة غوانمة (18 عاماً) وهو طالب في الثانوية العامة.

كما اعتقلت قوات الاحتلال عبيدة طارق زياد (21 عاماً) ممثل الرابطة الإسلامية الإطار الطلابي لحركة الجهاد الإسلامي في جامعة بيرزيت خلال مداهمة منازل المواطنين في مخيم الجلزون برام الله.

يشار إلى قوات الاحتلال تصعد من حملات الاعتقال والملاحقة بحق كوادر حركة الجهاد الإسلامي والمقاومة في محافظات الضفة الغربية على خلفية تصاعد العمل المقاوم والتي كان آخره أمس حيث قتل 4 مستوطنين وأصيب 4 آخرين في عملية إطلاق نار قرب مستوطنة "عيلي" بين محافظتي رام الله ونابلس.