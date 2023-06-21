حزب الله يقيم موقعًا عسكريًا على أراضي مزارع شبعا المحتلة

كشفت وسائل إعلام عبرية، اليوم الأربعاء، عن تسلل قوة تابعة لحزب الله داخل أراضي يسيطر عليها جيش الاحتلال الاسرائيلي في شمال فلسطين المحتلة.

وبحسب إذاعة "كان" العبرية، فإن قوة حزب الله أقامت موقعا عسكرياً مسلحاً في مزارع شبعا المحتلة.

وأقام حزب الله، خيميتين فيها، بحسب ما اشارت إليه وسائل الاعلام العبرية.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، إفيخاي ادرعي: إن "الموضوع معلوم لنا وتجري معالجته مقابل جميع الجهات ذات العلاقة".

ولقد تم الكشف عن هذا الأمر، خلال اجتماع للجنة الخارجية والأمن في "الكنيست"، وحضره رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، يوم الثلاثاء من الأسبوع الماضي، وفق ما ذكرته وسائل الاعلام العبرية.

وأضافت أن عناصر من حزب الله، بين 3 و8 مقاتلين، يتواجدون الآن في الموقع العسكري.