عائلة المفقود الحاج مصباح موسى تناشد الجهات الرسمية بالبحث عنه    

ناشدت عائلة الحاج المفقود مصباح موسي، اليوم الاربعاء، الحكومة السعودية ووزارة الأوقاف بغزة والحكومة الفلسطينية الاستمرار في البحث عن والدهم الذي فقد في الحرم الشريف، أثناء تأدية مناسك الحج.

أعلن مدير دائرة الحج والعمرة في وزارة الأوقاف والشؤون الدينية بغزة، أحمد الكرنز، أمس، فقدان حاج من قطاع غزة ضمن بعثة الحج لهذا الموسم في مكة المكرمة.

وقال الكرنز خلال مؤتمر صحفي عقدته الوزارة في المملكة: إن "الحاج موسى (77 عامًا) فقدت آثاره يوم الجمعة الماضية بعد خروجه من الفندق الذي يقطن به"، مبيناً أن الحاج موسى أدى نسك العمرة وعاد للفندق وفي تمام التاسعة صباحًا خرج منه واختفت بعدها آثاره.

وأضاف:" لا يعاني من أي أمراض وقد خرج من الفندق بصحة جيدة"، لافتاً إلى أن الوزارة تواصلت مع جميع الجهات للبحث عن الحاج موسى، وشكلت خلية أزمة لمتابعة فقدانه وأبلغنا مراكز التائهين والمستشفيات ضمن جهودنا للعثور عليه.

كما لفت إلى أنهم سيشكلون اليوم حملة للبحث عنه، "وهذه القضية من أولى أولوياتنا".