ماذا كتبت الشهيدة سديل نغنغية قبل استشهادها؟

استشهدت الطفلة سديل غسان نغنغية (14 عامًا)، فجر اليوم الأربعاء، متأثرةً بجروحها الخطيرة التي أصيب بها بالرأس، خلال العدوان الإسرائيلي على مخيم جنين أول أمس.

وضجت مواقع التواصل الاجتماعي بخبر استشهاد الطفلة، التي كانت تتمنى الشهادة، في منشوراتها التي تنشرها على منصات التواصل الاجتماعي.

وكتب الشهيدة نغنغية، على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "نحن لا نعشق الشهادة بل الشهادة هي من تعشقنا".





ومكثت الطفلة نغنغية في العناية المركزية بمستشفى جنين الحكومي وتتلقى العلاج.

ونعت القوى الوطنية والاسلامية عبر مكبرات الصوت الطفلة التي باستشهادها يرتفع عدد الشهداء لـ 7، بينما ما زال 21 في المستشفيات في حالة خطيرة.