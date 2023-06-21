الشقاقي : فرض الاحتلال خصومات مالية مقابل العلاج جريمة جديدة بحق الأسرى

أكد الناطق الإعلامي لمؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى والجرحى؛ محمد الشقاقي اليوم الأربعاء 21/6/2023 ، أن خصم مبلغ 175 شيكل عن كل ساعة علاج في عيادة الأسنان التابعة للسجن أو المعتقل من حساب الأسير جريمة جديدة ترتكبها إدارة مصلحة السجون بحق أسرانا البواسل.

وأوضح أن إدارة مصلحة السجون تفرض خصومات مالية على الأسرى لتلقيهم العلاج رغم أنها هي السبب في مرضهم بسبب سياسة الإهمال الطبي المتعمد بحقهم، وتلاحق الأسرى في أموال الكانتينة في ظل شح الكانتينة والنقص الحاد على مستلزمات الأسرى.

واعتبر الشقاقي الجريمة استكمالاً لمسلسل الجرائم التي فرضها المتطرف بن غفير بحق الأسرى والتي طالت الأسرى في الطعام والشراب والعلاج وكل مقومات الحياة.

وبين أن هذا الإجراء يأتي أيضًا على خلفية التهديدات التي أطلقها الأحمق بن غفير خلال حملته الانتخابية بانتهاك حقوق الأسرى الفلسطينيين وإساءة ظروف الاعتقال، والمسّ بإنجازات سبق للحركة الأسيرة الفلسطينية في سجون الاحتلال، أن حققتها عبر سلسلة من الإضرابات والخطوات النضالية داخل السجون.



وشدد على تصعيد الإجراءات التعسفية والتنكيلية بحق الأسرى عقب تشكيل الحكومة اليمينة المتطرفة الذي يترجمه خطوات بن غفير ضد الأسرى يستدعي حراكاً جماهيرياً واسعاً، وانتفاضة شعبية في الضفة الغربية لمنع أي حالة استقرار لكيان الاحتلال في أي بقعة من أرضنا.

ودعا المؤسسات الدولية والرسمية والقانونية، بالعمل من أجل إلزام الاحتلال بالقوانين الدولية، والأعراف الإنسانية، وإرغامه على وقف مسلسل الجرائم بحق الأسرى، وإرسال لجان دولية وحقوقية لمراقبة ومتابعة سلوكيات إدارة مصلحة السجون.