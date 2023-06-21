خلال تصدي المزارعين قوات الاحتلال

بالفيديو إصابة خطيرة برصاص الاحتلال في مواجهات عنيفة في الجولان السوري

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 11:11 ص
21 يونيو 2023
مرتفعات الجولان الحدود السورية الاسرائيلية
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أصيب مواطن سوري من الجولان المحتل بجراح خطيرة اليوم الأربعاء 21/6/2023 ،  بعد إطلاق قوات الاحتلال الرصاص صوبة وعدد من أهالي الجولان الذي تصدوا لقوات الاحتلال التي اقتحمت اراضيهم  الزراعية .

وبينت المصادر المحلية، اصابة مواطن بحالة خطيرة  في الجولان المحتل إثر استهدافه بالعين برصاص معدني مغلف بالمطاط من قبل قوات الاحتلال.

وعززت قوات الاحتلال من تواجدها في الجولان السوري ، ودفعت بمركبات لضخ المياه العادمة لقمع المحتجين في الجولان السوري.

 

وذكرت المصادر ذاتها، أن عشرات الإصابات بين أبناء بقنابل الغاز خلال تصديهم لإجراءات الاحتلال ببناء مراوح طاقة في أراضيهم.

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