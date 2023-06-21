بالفيديو إصابة خطيرة برصاص الاحتلال في الجولان السوري

أصيب مواطن سوري من الجولان المحتل بجراح خطيرة اليوم الأربعاء 21/6/2023 ، بعد إطلاق قوات الاحتلال الرصاص صوبة وعدد من أهالي الجولان الذي تصدوا لقوات الاحتلال التي اقتحمت اراضيهم الزراعية .

وبينت المصادر المحلية، اصابة مواطن بحالة خطيرة في الجولان المحتل إثر استهدافه بالعين برصاص معدني مغلف بالمطاط من قبل قوات الاحتلال.

وعززت قوات الاحتلال من تواجدها في الجولان السوري ، ودفعت بمركبات لضخ المياه العادمة لقمع المحتجين في الجولان السوري.

وذكرت المصادر ذاتها، أن عشرات الإصابات بين أبناء بقنابل الغاز خلال تصديهم لإجراءات الاحتلال ببناء مراوح طاقة في أراضيهم.