وزارة التعليم تحدد موعد عقد امتحان الثانوية العامة الذي تأجل في جنين يوم الاثنين الماضي

قررت وزارة التربية والتعليم اليوم الأربعاء 21/6/2023 ، تحديد يوم الثلاثاء من الأسبوع القادم لتقديم امتحانات لجان جنين التي تم تأجيلها يوم الاثنين الماضي جراء العدوان الإسرائيلي على جنين .

وقال المتحدث باسم التربية صادق الخضور إنه سيتقدم للامتحان نحو 1000 طالبة وطالبة، ممن لم يتمكنوا من تقديمه.

وقدم طلبة الثانوية العامة امتحان الرياضيات الورقة الثانية للفرع العلمي في حين قدم طلبة الفرع الأدبي مبحث الجغرافيا ،"المواد التي تم تأجيلها في جنين" .

ويشار إلى أن الاحتلال شن عدوان واسع على جنين أدى لاستشهاد 7 مواطنين، وإصابة أكثر من 100 آخرين.



