أسئلة واجابات الأحياء لطلبة التوجيهي 2023 الفرع العلمي والثقافة العلمية الفرع الأدبي

يتقدم طلبة الثانوية العامة الفرع العلمي اليوم الأربعاء 21/6/2023 ، لامتحان الأحياء ، في حين يتقدم طلبة الأدبي مادة الثفافة العلمية ، حيث وصف عدد من أستاذة مادة الاحياء الامتحان بين السهل والمتوسط ، في حين عبروا عن ارتياحهم من امتحان الثقافة العلمية في الفرع الادبي .

طلب الثانية العامة يقتربون من نهاية الامتحانات وخاصة ان طلبة العلمي يتقدمون لامتحان الفيزياء يوم السبت القادم ، ويم الاثنين امتحان التكنلوجيا .

ويقدم طلبة التوجيهي في الضفة الامتحانات في ظرف امنية صعبة وخاصة في ظل عربدة المستوطنين واقتحامات قوات الاحتلال المتواصلة .

ويشار الى ان 66 الفاً من طلبة الثانوية العامة تقدموا لامتحانات الثانوية العامة ، بينهم 38 الفاً من قطاع غزة .





















