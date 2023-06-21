الاحتلال يقرر تعزيز قواته بالضفة بعدد من الكتائب العسكرية

أصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الأربعاء، قرار بتعزيز قواته بالضفة بعدد من الكتائب العسكرية، في أعقاب عملية إطلاق النار التي نفذت وسط الضفة الغربية المحتلة وأسفرت عن مقتل أربعة إسرائيليين وإصابة أربعة آخرين.

جاء ذلك في بيان صدر عن جيش الاحتلال في أعقاب جلسة لتقييم الأوضاع الأمنية عقدها رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، بمشاركة قادة الأجهزة الأمنية، ووزير الأمن، يوآف غالانت، والشؤون الإستراتيجية، رون ديرمر.

وقال جيش الاحتلال، في بيان مقتضب، إنه "بناء على تقييم الوضع، تقرر تعزيز واستدعاء عدة كتائب إضافية إلى فرقة يهودا والسامرة ابتداء من الليلة، وذلك بالإضافة إلى تعزيز القوات الذي جرى في المنطقة خلال الأسابيع الأخيرة".

وأفادت التقارير الواردة من جلسة المشاورات الأمنية التي عقدها نتنياهو، بأن القرارات الفورية التي اتخذها الاحتلال تشمل تعزيز القوات في بثلاث كتائب عسكرية ووحدات خاصة، تنشرها في الشوارع والتقاطعات في جميع أنحاء الضفة الغربية.

ووفقا للتقارير، فإن شن عملية عسكرية واسعة في الضفة المحتلة، أمر مستبعد في هذه المرحلة، رغم حديث المحللين العسكريين الإسرائيليين إلى ضرورة الحفاظ على "عنصر المفاجئة" إذا ما قرر الاحتلال شن عملية عسكرية شمالي الضفة.

كما شملت قرارات الاحتلال، توسيع عمليات الاعتقال الليلية التي يشنها الاحتلال مستهدفا من خلالها الناشطين في أنحاء الضفة، في محاولة لمنع عمليات أخرى محتملة خلال الأيام المقبلة.

وقرر الاحتلال كذلك تعزيز عملياته الاستخباراتية للحصول على معلومات تساهم في منع عمليات تحاكي "العملية الناجحة" - كما وصفها المراسل العسكري للقناة 12 الإسرائيلية - التي نفذها الشهيدان مهند شحادة (26 عاما) وخالد صباح (24 عاما).