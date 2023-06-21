مقاومون يطلقون النار باتجاه برج عسكري في بلدة سلواد

أطلق مقاومون فلسطينيون، اليوم الأربعاء، الرصاص الحي باتجاه برج عسكري تابع لجيش الاحتلال الإسرائيلي قرب بلدة سلواد في الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر محلية، بأن مقاومين أطلقوا وابلاً من الرصاص باتجاه البرج العسكري، قبل أن يتمكنوا من الانسحاب بسلام.

يُشار إلى أن أعمال المقاومة الفلسطينية بالضفة الغربية تصاعدت في الفترة الأخيرة، وتسفر هذه الأعمال الفدائية التي تتوزع في عمليات إطلاق نار وطعن وتفجير عبوات ناسفة عن وقوع قتلى وإصابات بين صفوف جنود الاحتلال والمستوطنين.

وبحسب صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية، فإن 28 إسرائيليًا قتلوا منذ بداية العام الجاري.