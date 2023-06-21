١٧٥ شيكلاً عن كل ساعة علاج… إدارة سجون الاحتلال تخصم مراجعة عيادة الأسنان من كنتينا الأسرى

أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين صباح اليوم الأربعاء 21/6/2023، أن إدارة سجون الاحتلال باشرت بخصم أموال من حسابات الكنتينا الخاصة بالأسرى، الذين يراجعون عيادة الأسنان للتغلب على الالتهابات والتلف التي أصابت أسنانهم جراء سياسة الإهمال الطبي.

وأوضحت الهيئة أن إدارة السجون حددت مبلغ ( ١٧٥ شيكلاً ) عن كل ساعة علاج في عيادة الأسنان التابعة للسجن أو المعتقل، على أن تحدد المدة من خلال الطبيب المعالج والمتابع لحالة الأسير، وتخصم قيمة الوقت من الكنتينا الخاصة به مقدماً، ولا يسمح للطبيب بتجاوز الوقت المحدد.

وأشارت الهيئة إلى أن هذا الإجراء يأتي في سياق جملة السياسات الانتقامية التي صدرتها الحكومة الإسرائيلية اليمينية المتطرفة لإدارة السجون، والتي يسيطر عليها قائد عصابة المستوطنين الوزير المتطرف إيتمار بن غفير، والذي ينادي بتحويل واقع الأسرى والمعتقلين إلى جحيم، وذلك بعد وصفه لحياتهم اليومية القاسية بأنها تتضمن الكثير من الرفاهية.

وطالبت الهيئة المؤسسات الدولية الحقوقية والإنسانية وفي مقدمتهم منظمة الصحة العالمية، التحرك الفوري لوضع حد لهذا التطرف اللا أخلاقي واللا إنساني، والعمل على إجبار دولة الاحتلال الإسرائيلي لتحمل مسؤولياتها تجاه المعتقلين الفلسطينيين، وعدم تركها تتفرد بهم، والتنكر لحقوقهم الحياتية والصحية.