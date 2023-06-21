عملية استشهادية تفجيرية بحافلة خط 823 بوادي عارة بتاريخ 20/03/2002م

بقلم: أ. ياسر صالح

وحدة الأرشفة والتوثيق في مؤسسة مهجة القدس

ورد هذا الخبر في كتاب "إرهاب الانتحاريين خلال سنوات المواجهة الإسرائيلية الفلسطينية 2000 - 2005" صفحة "193"، الصادر عن مركز المعلومات للاستخبارات وللإرهاب وفي التفاصيل: "فجّر مخرب انتحاري نفسه بحافلة خط 823 بوادي عارة، مما أدى إلى مقتل 7 أشخاص وإصابة 28 شخصًا، وأعلنت حركة الجهاد الإسلامي مسؤوليتها عن العملية".

وورد "منفذ العملية رأفت سليم تحسين أبو دياك أحد سكان قرية سيلة الظهر جنوب جنين ابن 24 عامًا، عمل بمحل ملابس بجنين، المخرب الإنتحاري صعد بتقاطع أم الفحم للحافلة إيجد خط 823 المتوجهة من تل أبيب للناصرة عليت وفجّر نفسه بتقاطع موسموس بوادي عارة، وقف خلف هذه العملية البنية التحتية العملياتية للجهاد الإسلامي بمنطقة جنين بقيادة ثابت مرداوي".

وورد الخبر كذلك في صحيفة هآرتس الصادرة ليوم الخميس بتاريخ 21/03/2002 في صفحتها الثانية: "العملية بوادي عارة (المخرب صعد للحافلة بتقاطع أم الفحم، دفع للسائق، وجلس، وفجّر نفسه)". "أمس صباحًا قرب قرية موسموس تدهورت الحافلة على طول الطريق لمسافة طويلة من مكان الإنفجار".







وفي عنوان آخر: "خط 823 المحطة الأخيرة لموسموس 12 شيكل ثم الإنفجار".

وورد الخبر في صحيفة الإتحاد الصادرة بتاريخ 21/03/2002 في الصفحة الأولى عنوان كبير: "القيادة الفلسطينية تستنكر عملية أم الفحم وتدعو لعدم المساس بالمدنيين". وتحت عنوان آخر: "في عملية انتحارية مصرع 7 وإصابة 29 بجروح".

حديثنا في المرة القادمة عن عملية طعن في مستوطنة نتساريم