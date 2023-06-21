قتيلان وإصابة العشرات بانقلاب قطار في تونس

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 09:04 ص
21 يونيو 2023
قتيلان واصابة العشرات بانقلاب قطار في تونس
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أعلنت الإذاعة التونسية الرسمية، اليوم الأربعاء، مقتل شخصين وإصابة العشرات بانقلاب قطار في العاصمة تونس.

وقالت الإذاعة التونسية الرسمية، في بيان لها، إن شخصين قتلا وأصيب 30 شخصاً في انقلاب قطار يربط بين صفاقس وتونس العاصمة عند محطة مساكن.

وأشارت الإذاعة، إلى أن القطار كان متجهاً نحو قابس انحرف عن مساره وانقلب عند محطة مساكن من ولاية سوسة، ما أدى إلى مقتل سائق القطار.


 

 

 

 

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