وسط استمرار الدعوات للاعتكاف.. متطرفون يقتحمون الأقصى

اقتحم عشرات المستوطنين، صباح الأربعاء، المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وذكرت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس المحتلة أن عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى، ونظموا جولات استفزازية في باحاته، وأدوا طقوسًا تلمودية في منطقة باب الرحمة شرقي المسجد.

وتواصل شرطة الاحتلال فرض قيودها على دخول المصلين الوافدين من القدس والداخل المحتل للأقصى، وتُدقق في هوياتهم وتحتجز بعضها عند بواباته الخارجية.

وانطلقت دعوات مقدسية إلى ضرورة الحشد والاعتكاف في المسجد الأقصى طيلة العشر الأوائل من ذي الحجة، لحمايته من مخططات التقسيم والتهويد.