الاحتلال يشن حملة مداهمات واعتقالات واسعة في الضفة

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأربعاء 21/8/2023، شابا من بلدة طمون جنوب طوباس.

وأفاد مدير نادي الأسير في طوباس كمال بني عودة، بأن الاحتلال اعتقل الأسير المحرر عمر موسى بني عودة (38 عاما)، بعد مداهمة منزله وتفتيشه، مشيرًا إلى أن الاحتلال داهم عدة منازل أخرى دون تسجيل حالات اعتقال.

ومن عوريف جنوب نابلس ، اعتقلت قوات الاحتلال كلا من حامد كايد صباح وباسل محمد أحمد شحادة وعبد الله أحمد شحادة

وفي جنين، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي الشاب نضال عبد عمور من قرية رمانة غرب جنين، أثناء تواجده بمحاذاة جدار الفصل والتوسّع العنصري المقام فوق أراضي القرية .