أمواج البحر خفيفة.. أجواء فلسطين تشهد ارتفاعًا حارًا

كشفت دائرة الأرصاد الجوية الفلسطينية، اليوم الأربعاء 21-6-2023، عن حالة الطقس في الأراضي الفلسطينية.

وأوضحت الأرصاد الجوية، أن الجو يكون في ساعات النهار نسبيًا إلى حار، يرفقه ارتفاع في درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها العام بقليل.

وأشارت عبر موقعها الالكتروني، إلى أن الرياح في هذا اليوم تكون رياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

وبخصوص أمواج البحر، أضافت أن أمواج البحر خفيفة.

وفي ساعات الليل، يبدأ الجو في انخفاض بدرجات الحرارة بمعدلات بسيطة جدًا، حيث يكون الجو صافٍ ولطيفا في معظم المناطق.

فيما تكون الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة خفيف ارتفاع الموج.

وفي يوم غد الخميس، يطرأ على درجات الحرارة ارتفاعًا فيما يكون الجو حار نسبيًا إلى حار.

وتصبح الحرارة في هذا اليوم، أعلى من معدلها العام بحدود درجتين مئويتين.

وتكون أمواج البحر خفيفة، فيما تكون الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.