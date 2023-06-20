سعر الذهب في الجزائر اليوم الأربعاء 21/6/2023- انخفاض سعر الذهب

سعر الذهب في الجزائر اليوم الأربعاء 21/6/2023- انخفض سعر الذهب في الجزائر اليوم رغم ارتفاع أسعار الذهب في الأسواق العالمية ومؤشر الدولار، عقب هبوط كبير بفعل قرار الفيدرالي الأمريكي.

سعر الذهب في الجزائر اليوم

تفصيليا شهدت أسعار الذهب ارتفاعًا اليوم، بعدما كانت ثابتة لبضع لحظات، وذلك بالرغم من ارتفاع مؤشر الدولار، ويعزى هذا الارتفاع إلى ترقب المتداولين لمزيد من الإشارات حول مسار السياسة النقدية، وذلك بعد تصريحات رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي(البنك المركزي الأمريكي) جيروم بأول هذا الأسبوع.

حيث ارتفعت العقود الآجلة للذهب بنسبة 0.15% لتصل إلى 1965 دولار للأوقية، بينما صعدت العقود الفورية بنسبة 0.16% إلى 1953 دولار للأوقية. وفي الوقت نفسه، ارتفع مؤشر الدولار بنسبة 0.24% إلى 102.082 نقطة.

كانت أسعار الذهب هوت الجمعة الماضية، بنسبة 0.27% لتصل إلى 1964.05 دولار للأوقية بعد أن وصلت إلى أعلى مستوى لها خلال الجلسة عند 1970.85 دولار. ويعود هذا التراجع إلى التصريحات الصادرة عن أعضاء الفيدرالي الأمريكي في ذلك اليوم.

سعر غرام الذهب في الجزائر اليوم عيار 24

بلغ سعر غرام الذهب في الجزائر اليوم عيار 24 نحو 8476 دينار جزائري.

سعر غرام الذهب في الجزائر اليوم عيار 22

بلغ سعر غرام الذهب اليوم في الجزائر عيار 22 نحو 7770 دينار جزائري.

سعر غرام الذهب في الجزائر اليوم عيار 21

وبلغ سعر غرام الذهب في الجزائر اليوم عيار 21 نحو 7417 دينار جزائري.

سعر الذهب في الجزائر اليوم عيار 18

وبلغ سعر الذهب في الجزائر اليوم عيار 18 نحو 6357 دينار جزائري.

سعر أوقية الذهب في الجزائر اليوم

سجل سعر أوقية الذهب في الجزائر اليوم نحو 263,62 ألف دينار جزائري.

سعر جنيه الذهب في الجزائر اليوم

سجل سعر جنيه الذهب اليوم في الجزائر نحو 59336 دينار جزائري.

سعر كيلو الذهب في الجزائر

سجل سعر كيلو الذهب في الجزائر يوم الثلاثاء 20 يونيو/حزيران نحو 8.476 مليون دينار جزائري.

سعر الذهب المستعمل اليوم في الجزائر 2023

سعر الذهب المستعمل اليوم في الجزائر عيار 22 نحو 7589.66 دينار جزائري.

سعر الذهب المستعمل اليوم في الجزائر عيار 21 نحو 7234.99 دينار جزائري.

سعر الذهب في الجزائر المستعمل اليوم عيار 18 نحو 6169.48 دينار جزائري.

ويختلف سعر بيع الذهب المستعمل من محل إلى آخر مع اعتبار إضافة المصنعية لبيع الذهب جديد أو شراء مستعمل.

أسعار الذهب بالدولار الأمريكي في الجزائر اليوم

سجل سعر الذهب عيار 24 في الجزائر نحو 62.75 دولار أمريكي

سجل سعر الذهب عيار 22 في الجزائر نحو 57.52 دولار أمريكي

سجل سعر الذهب عيار 21 في الجزائر نحو 54.90 دولار أمريكي.

سجل سعر الذهب عيار 18 في الجزائر نحو 47.06 دولار أمريكي.

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سعر سبائك الذهب في الجزائر بالدينار الجزائري

تتوفر سبائك الذهب بمختلف الأحجام والأوزان في الجزائر، ويختلف سعرها بناءً على الحجم وعيارها، واليوم خالفت السبائك حالة الانخفاض التي يشهدها السوق، وفيما يلي سعر السبائك الذهبية بعيار 24 في الجزائر:

سبيكة الذهب 5 غرامات: يبلغ سعرها حاليًا 42577.55 دينار جزائري.

سبيكة الذهب 10 غرامات: يبلغ سعرها حاليًا 85155.10 دينار جزائري.

سبيكة الذهب 20 غرامًا: يبلغ سعرها حاليًا 170310.20 دينار جزائري.

سبيكة الذهب 50 غرامًا: يبلغ سعرها حاليًا 425775.50 دينار جزائري.

سبيكة الذهب 100 غرام: يبلغ سعرها حاليًا 851550.99 دينار جزائري.

سبيكة الذهب 1/2 كيلو غرام: يبلغ سعرها حاليًا 4.257 مليون دينار جزائري.

سبيكة الذهب 1 كيلوغرام: يبلغ سعرها حاليًا 8.515 مليون دينار جزائري.

يتم تحديد سعر الذهب في الجزائر بناء على أسعار الذهب العالمية والعوامل الاقتصادية والسياسية المحلية والدولية.