سعر الذهب في سوريا عيار 21 و18 للبيع والشراء بالمصنعية اليوم الأربعاء 21-6-2023 ، ويبحث مئات الالاف من المهتمين في هذه الدولة العربية عبر محرك جوجل الشهير من أجل التعرف على الأسعار الجديدة التي تتحدث عن هذه الأسعار حيث سارع فريق فلسطين اليوم الاخباري في نقل كل ما هو جديد يخص هذا المعدن الأصفر الثمين .

كما ويمكن لكم الان التعرف على سعر الذهب في سوريا عيار 21 و18 للبيع والشراء بالمصنعية اليوم بمجرد المواصلة في قراءة ما يلي من بعد هذه المقدمة وسوف نتحدث معكم عن بقية المعلومات التي جاءت على النحو التالي :

سعر الذهب في سوريا اليوم الأربعاء 21-6-2023

ولقد وضعنا لكم في هذه الفقرة الأسعار الجديدة ، حيث جاءت على النحو الآتي: سعر الذهب في دمشق اليوم عيار 21 ، شراء: 487,000، ومبيع: 491,000 ووصل في الإغلاق السابق عند : 491,000 ليرة.

سعر الذهب في حلب عيار 21 اليوم ، شراء: 487,000 ، مبيع: 491,000 كما ووصل في الإغلاق السابق عند: 491,000 ليرة .

سعر الذهب في ادلب عيار 21 اليوم ، شراء: 478,000 ، مبيع: 480,000 ، ووصل في الإغلاق السابق عند ، 480,000 ليرة .

سعر الذهب في الحسكة عيار 21 اليوم ، شراء: 480,000 ، مبيع: 483,000 ، ووصل في الإغلاق السابق عند: 483,000 ليرة.

ونريد ان ننوه إلى هذه الاسعار تختلف من محال لآخر باختلاف نسبي.

سعر الذهب في سوريا عيار 21

كما وجاء متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة في سوريا بدون مصنعية على النحو التالي :

الوحدة سعر الذهب بالليرة السورية

سعر عيار 24 وصل عند مستوى بيع 556,571 وشراء 555,429 ليرة .

سعر عيار 22 وصل عند مستوى بيع 510,190 وشراء 509,143 ليرة .

سعر عيار 21 وصل عند مستوى بيع 487,000 وشراء 486,000 ليرة .

سعر عيار 18 وصل عند مستوى بيع 417,429 وشراء 416,571 ليرة .

سعر عيار 14 وصل عند مستوى بيع 324,667 وشراء 324,000 ليرة .

سعر عيار 12 وصل عند مستوى بيع 278,286 وشراء 277,714 ليرة .

سعر الاونصة وصل عند مستوى بيع 17,309,371 وشراء 17,273,829 ليرة .

سعر الجنيه الذهب وصل عند مستوى بيع 3,896,000 وشراء 3,888,000 ليرة .

سعر الكيلو وصل عند مستوى بيع 556,571,429 وشراء 555,428,571 ليرة .

وفي نهاية المقالة التي حرص فيها فريق الموقع على نشر سعر الذهب في سوريا عيار 21 و18 للبيع والشراء بالمصنعية اليوم الأربعاء 21-6-2023 نتمنى ان تكون قد نالت اعجابكم .