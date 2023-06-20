سعر الذهب اليوم في العراق الأربعاء 21/6/2023 - حققت أسعار الذهب اليوم في العراق الأربعاء 21/6/2023 ، مكاسب ضئيلة بالتزامن مع الارتفاع العالمي للمعدن النفيس.

سعر الذهب اليوم في العراق

وصعدت أسعار الذهب العالمية اليوم، بعد هبوط سابق بشكل متتال، على الرغم من ارتفاع مؤشر الدولار، حيث يترقب المشاركون في السوق مزيدًا من الإشارات حول مسار السياسة النقدية من شهادة رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي جيروم باول هذا الأسبوع.

قال مسؤولان عراقيان في قطاع النفط، إن وفدا فنيا تركيا معنيا بالطاقة التقى مسؤولي نفط عراقيين في بغداد، أمس الإثنين، لمناقشة استئناف صادرات النفط من شمال العراق.

وكشف مسؤول مقرب من المحادثات طلب عدم الإفصاح عن هويته ،"نحن نقوم بمناقشة كل الجوانب الفنية المتعلقة باستئناف تصدير النفط لكن القرار بإعادة الضخ لن يحصل اليوم ونحن نحتاج إلى عقد المزيد من اللقاءات".

وأوقفت تركيا صادرات تبلغ 450 ألف برميل يوميا من شمال العراق عبر خط الأنابيب العراقي التركي في 25 مارس/آذار، بعدما أصدرت غرفة التجارة الدولية حكمها في قضية تحكيم.

وأشار المسؤول النفطي الآخر، إلى أن تركيا ترغب في التفاوض بشأن حجم التعويضات التي قضى قرار الغرفة بأن تدفعها، وكذلك تسعى إلى توضيح أمور تتعلق بقضايا تحكيم أخرى مفتوحة.

جاء قرار تركيا بتعليق الصادرات في أعقاب الحكم الذي أمرت فيه غرفة التجارة الدولية تركيا بدفع تعويضات لبغداد قيمتها 1.5 مليار دولار عن الأضرار التي لحقت بها من تصدير حكومة إقليم كردستان العراق النفط بدون تصريح من الحكومة في بغداد بين عامي 2014 و2018.

وارتفعت العقود الآجلة للذهب بنسبة 0.15% إلى 1965 دولار للأوقية، فيما صعدت العقود الفورية بنسبة 0.16% إلى 1953 دولار للأوقية، وعلى الجانب الآخر، ارتفع مؤشر الدولار بنسبة 0.24% إلى 102.082 نقطة.

ويتم تحويل أسعار أوقية الذهب في العراق من الدولار الأمريكي إلى الدينار العراقي وفقا لأحدث أسعار الصرف، ويبلغ سعر الدولار في العراق نحو 1309 دنانير عراقية بالسوق الرسمي."

أسعار الذهب اليوم في العراق

بلغ سعر الذهب اليوم في العراق عيار 24، نحو 82.156 دينار عراقي وفقا لمنصة غولد برايس توداي التي الذي ترصد أسعار المعدن الأصفر في الدول العربية، كما بلغ سعر غرام الذهب عيار 22 ليسجل 75.310 دينار عراقي.

سعر مثقال الذهب في العراق اليوم عيار 21

وسجل مثقال الذهب اليوم في العراق، عيار 21 نحو 71.888 دينار عراقي، كما بلغ سعر الذهب اليوم في العراق، عيار 18 نحو 61.618 دينار عراقي، وبلغ سعر جرام الذهب في العراق اليوم عيار 14 نحو 47.925 دينار عراقي، وسجل سعر كيلو الذهب اليوم في العراق نحو 82,156,087 دينار عراقي، وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم في العراق نحو 575,106 دينار عراقي.

سعر الذهب اليوم بالدولار في العراق

سجل عيار الذهب في العراق، 24 نحو 62.86 دولار أمريكي، وعيار 21 سجل نحو 55.00 دولار أمريكي، فيما حقق عيار 18 نحو 47.14 دولار أمريكي.