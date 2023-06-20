أسعار الذهب اليوم في مصر الأربعاء 21 يونيو 2023- هبوط حاد للجنيه الذهب- تراجعت أسعار الذهب اليوم في مصر مما يزيد فرص الشراء بعد موجات متتالية من صعود أسعار الذهب في مصر.

أسعار الذهب اليوم في مصر

ويتم في مصر إضافة المصنعية والدمغة والضريبة على سعر الذهب، وتختلف من مكان لآخر بمتوسط أسعار من 60 إلى 150 جنيها بحسب نوع المشغولات وغرامها والشركة المنتجة لها.

سعر الذهب اليوم في مصر للبيع والشراء

وانخفض سعر غرام الذهب اليوم في مصر عيار 24 إلى مستوي 2486 جنيها للشراء و2497 جنيها للبيع مقابل 2554 جنيها للشراء و2543 جنيها للبيع، وفقا لمنصة غولد برايس توداي.

وسجل سعر الذهب اليوم في مصر عيار 18، نحو 1864 جنيها للشراء و1873 جنيها للبيع، مقابل 1916 جنيها للشراء و 1907 جنيها للبيع أمس.

شهدت السندات السيادية الأكثر خطورة في العالم لحظة تفاؤل مفاجئة، حيث يسعى مستثمرو "وول ستريت" للحصول على عوائد عالية من البلدان التي تظهر إشارات مبكرة على وجود محاور صديقة للسوق.

وقد يدفع بعض الأسواق للاستفادة ومنها مصر، في ظل بحث المستثمرين في أصول الأسواق الناشئة ذات العوائد المرتفعة عن أدلة بشأن إمكانية تجنب ركود عميق ومؤلم.

كما أن السندات الدولارية المصرية منخفضة بنحو 10% هذا العام، حتى بعد صعودها في يونيو. حيث كافح الاقتصاد المصري من جائحة وتداعيات الحرب الروسية في أوكرانيا، حتى بعد إبرام صفقة مع صندوق النقد الدولي وخفض سعر الجنيه.

وعالميا، ارتفعت أسعار الذهب بعد أن كانت ثابتة اليوم الثلاثاء، على الرغم من ارتفاع مؤشر الدولار، حيث يترقب المشاركون في السوق مزيدًا من الإشارات حول مسار السياسة النقدية من شهادة رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي جيروم باول هذا الأسبوع.

ارتفعت العقود الآجلة للذهب بنسبة 0.15% إلى 1965 دولار للأوقية، فيما صعدت العقود الفورية بنسبة 0.16% إلى 1953 دولار للأوقية، وعلى الجانب الآخر، ارتفع مؤشر الدولار بنسبة 0.24% إلى 102.082 نقط.

سعر الذهب اليوم عيار 21 الآن

وهبطت أسعار غرام الذهب اليوم في مصر، عيار 21 اليوم الأكثر انتشارا في مصر إلى مستوي 2185 جنيها للشراء و 2175 جنيها للبيع مقابل 2235 جنيها للشراء و 2225 جنيها للبيع أمس.

سعر الذهب اليوم بالدولار في مصر

سجل عيار 24 نحو 62.79 دولار أمريكي، كما سجل عيار 21 حوالي 54.94 دولار أمريكي، كذلك سجل عيار 18نحو 47.09 دولار أمريكي.

كم سعر الجنيه الذهب اليوم؟

وسجل سعر الجنيه الذهب 17480 جنيها للشراء و17,400 جنيها للبيع، كما سجل سعر الجنيه الذهب من بي تي سي نحو 19050 جنيها.