أسعار الذهب اليوم في الأردن الأربعاء 21 يونيو 2023- تراجع الذهب اليوم- تراجعت أسعار الذهب اليوم في الأردن الأربعاء 21 يونيو/حزيران 2023، مخالفة الارتفاع العالمي لأسعار الذهب بعد استقرار سابق، بفعل الفائدة.

أسعار الذهب اليوم في الأردن

وذلك على الرغم من ارتفاع مؤشر الدولار، حيث يترقب المشاركون في السوق مزيدًا من الإشارات حول مسار السياسة النقدية من شهادة رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي جيروم باول هذا الأسبوع.

حيث ارتفعت العقود الآجلة للذهب بنسبة 0.15% إلى 1965 دولار للأوقية، فيما صعدت العقود الفورية بنسبة 0.16% إلى 1953 دولار للأوقية، وعلى الجانب الآخر، ارتفع مؤشر الدولار بنسبة 0.24% إلى 102.082 نقطة.

سعر الذهب اليوم في الأردن

سجل سعر غرام الذهب في الأردن، عيار24، 44.60 دينار أردني وفقا لمنصة غولد برايس توداي التي ترصد أسعار المعدن النفيس للدول العربية، كما بلغ سعر الذهب في الأردن عيار18 نحو 33.45 دينار أردني، و سجل سعر غرام الذهب في الأردن اليوم، عيار14، نحو 26.02 دينار أردني.

افتتح وزير الصناعة والتجارة و التموين ووزير العمل يوسف الشمالي اليوم الثلاثاء، منتدى الأعمال الأردني- العراقي، بهدف الانتقال بعلاقات البلدين الى آفاق ومرحلة جديدة من العمل والمنافع المشتركة.

وينظم المنتدى الذي يشارك فيه مسؤولون حكوميون وأصحاب أعمال وشركات من البلدين، مجلس الأعمال العراقي في عمان، تحت شعار "بناء جسور الازدهار المشترك".

وأكد الشمالي، متانة العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين والمساعي المبذولة لتطويرها في مختلف المجالات خاصة الاقتصادية، وذلك ترجمة لرؤى وتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني والقيادة العراقية، ولتعظيم الاستفادة من الفرص المتاحة والعمل على التكامل في العديد من القطاعات

وقال، إن التحديات الاقتصادية ما تزال تلقي بظلالها الثقيلة على اقتصادات الدول ومجتمعاتها، وتجعل الشأن الاقتصادي الوجه الأبرز للعلاقات في ما بينها في ظل تداعيات أحداث عالمية كبرى كجائحة كورونا، واضطراب شبكات التزويد العالمية بفعل التغير المستمر بأسعار الطاقة، وتكاليف الإنتاج والنقل، والاضطرابات السياسية العالمية.

أسعار الذهب اليوم في الأردن عيار 21

بلغ سعر غرام الذهب في الأردن، عيار 21، 39.03 دينار أردني، وسجل سعر أوقية الذهب اليوم في الأردن 1.387 دينار أردني، وبلغ سعر كيلو الذهب اليوم في الأردن 44.604 دينار أردني، وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم في الأردن 312.24 دينار أردني.