بالفيديو مستوطنون يعتدون على مركبة صحفي في نابلس

اعتدى مستوطنون إسرائيليون، مساء اليوم الثلاثاء، على مركبة صحفي بالقرب من بلدة قيلان جنوب نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر محلية، بإصابة المصور الصحفي خالد طه باعتداء من المستوطنين عليه.

وذكرت المصادر ذاتها، أن الاعتداء نجم عنه تكسير نوافذ السيارة.

وأصيب، مساء اليوم، عشرات الموطنين جراء اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنيه في بلدة حوارة جنوب مدينة نابلس.

وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني، بإصابة 36 مواطنًا بجروح جراء اعتداء قوات الاحتلال ومستوطنيه على المواطنين في بلدة حوارة.

أشار إلى احتراق جزء من سيارة إسعاف تابعة للهلال الأحمر نتيجة استهدافها بقنابل غاز من جنود الاحتلال.