إصابة طفل دعسه مستوطن واعتدى عليه جنوب نابلس

أصيب طفل جراء دعسه من قبل مستوطن والاعتداء عليه، مساء اليوم الثلاثاء 20/6/2023، قرب مدخل قرية اللبن الشرقية، جنوب نابلس، بالضفة المحتلة.

وأفادت مصادر محلية، أن مستوطنا دعس ابن شقيقه أسامة إسماعيل عويس (12 عاما) أثناء عودته لمنزل عائلته على دراجته الهوائية، واعتدى عليه عقب سقوطه على الأرض، بالضرب بالمسدس على رأسه.

وأشار إلى أن شبانا من القرية هبوا ودافعوا عن الطفل، وأن المستوطن أشهر المسدس نحوهم، وقد تمكنوا من نقل الطفل لمستشفى الشهيد ياسر عرفات في سلفيت، حيث أصيب بجروح غائرة بمنطقة الوجه والرأس وبخدوش في أنحاء جسده.