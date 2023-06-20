بالفيديو 36 إصابة جراء اعتداء قوات الاحتلال ومستوطنيه على أهالي بلدة حوارة

أصيب، مساء اليوم الثلاثاء، عشرات الموطنين جراء اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنيه في بلدة حوارة جنوب مدينة نابلس الضفة الغربية المحتلة.

وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني، بإصابة 36 مواطنًا بجروح جراء اعتداء قوات الاحتلال ومستوطنيه على المواطنين في بلدة حوارة.

أشار إلى احتراق جزء من سيارة إسعاف تابعة للهلال الأحمر نتيجة استهدافها بقنابل غاز من جنود الاحتلال.

وأحرق عشرات المستوطنين ممتلكات المواطنين في بلدة حوارة، ونفذوا أعمال انتقامية في حوارة وبيت فوريك وغيرها من المناطق.

فيما دعت مساجد حوارة المواطنين للتصدي للمستوطنين الذين يطلقون الرصاص الحي.

وكان الوزير المتطرف ايتمار بن غفير دعا المستوطنين لحمل السلاح والاعتداء على المواطنين.